Repubblica - Mertens, può arrivare il colpo di scena: cosa serve per sbloccare il rinnovo

Dries Mertens e il Napoli: non è ancora finita. Secondo quanto scrive Repubblica nella sua edizione odierna potrebbero esserci ancora novità sul futuro dell'attaccante belga: "La parola fine sulla telenovela di Mertens sarà scritta in un modo o nell’altro la settimana prossima, quando il giocatore belga finirà i suoi impegni in Nazionale e dovrebbe ritornare in città.

Soltanto un confronto faccia a faccia con De Laurentiis, arrivati a questo punto, può sbloccare in extremis una situazione che sembra compromessa" si legge sul quotidiano.