Repubblica - Milik-Napoli, situazione sgradevole: ieri il polacco si è allenato da solo

Situazione particolare quella attuale di Arek Milik, che di fatto è un separato in casa con il Napoli. Ieri, come racconta oggi La Repubblica, l'attaccante si è allenato da solo, segnale inequivocabile di un momento decisamente infelice e che sancisce ancor di più l'irrecuperabilità di un rapporto ormai deteriorato con il Napoli. Situazione sgradevole - si legge - ovviamente anche per Gennaro Gattuso ed i compagni di squadra.