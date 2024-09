Prima pagina Repubblica: "Missione Europa, il piano di Conte"

Ieri Aurelio De Laurentiis ha festeggiato con questo tweet i 20 anni di presidenza al Napoli.

"È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo".

Adesso è però tempo di pensare al presente e la missione degli azzurri è tornare subito in Europa sotto la guida di Conte: "I 20 anni azzurri de De Laurentiis - titola oggi in prima pagina l'edizione di Napoli de La Repubblica -. Missione Europa, il piano di Conte".