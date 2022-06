Repubblica - Se parte de Ligt la Juve punta tutto su Koulibaly: la posizione dell'azzurro

Matthijs de Ligt ha mercato e la Juventus sta pensando di cederlo, a patto che arrivino offerte soddisfacenti.

Matthijs de Ligt ha mercato e la Juventus sta pensando di cederlo, a patto che arrivino offerte soddisfacenti. Se dovesse partire l'olandese, secondo La Repubblica la Vecchia Signora avrebbe poi i soldi per far partire l'assalto a Kalidou Koulibaly, per il quale Aurelio De Laurentiis chiede 40 milioni di euro. Resta da verificare però - si legge - la disponibilità del senegalese ad accettare la destinazione bianconera.