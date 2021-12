Repubblica - Squalifica Spalletti, poche chance che il ricorso venga accolto: il motivo

Luciano Spalletti è stato squalificato per due turni "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose", come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo. Il Napoli presenterà ricorso, ma la dicitura "gravemente irriguardose" non gioca a favore del club azzurro, come sottolinea La Repubblica, secondo cui ci sono poche chance che il ricorso venga accolto.