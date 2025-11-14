Infortunio De Bruyne come Lukaku: la stima sul recupero e la data del rientro

Focus infortuni sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Nei giorni di Anguissa ko, con rientro previsto solo nel 2026, e co Lukaku che invece potrebbe tornare anche prima rispetto alle previsioni, tra i giocatori fermi da un po' c'è anche Kevin De Bruyne, ko il 25 ottobre contro l'Inter dopo la trasformazione del rigore dell'1-0. Il quotidiano aggiorna la situazione e stima così i tempi di recupero.

"Diverso invece il discorso per Kevin De Bruyne: operato in Belgio al bicipite femorale della coscia destra, seguirà un percorso di recupero simile a quello del connazionale Lukaku prima ad Anversa e poi in sede. Il suo rientro non è previsto prima di febbraio o marzo 2026".