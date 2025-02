Tuttosport - Corsa aperta per il terzo portiere in Nazionale: Meret se lo gioca anche con Caprile

Analizzando la sfida di stasera tra Cagliari e Juventus, l'edizione odierna di Tuttosport parla anche del ruolo d terzo portiere in Nazionale: "Si scrive Cagliari-Juventus, ma assomiglia tanto a un duello tra supereroi tra i pali. Da un parte Elia Caprile, cresciuto col mito del manga Dragon Ball e la passione per il personaggio di Vegeta. Dall’altra Michele Di Gregorio, ribattezzato affettuosamente dai tifosi con l’appellativo di Uomo DiGre per sottolinearne le parate spettacolari quanto prodigiose. Una sfida con vista su Coverciano.

I due portieri, infatti, sono in lizza per una chiamata a marzo da parte del ct della Nazionale, Luciano Spalletti, per la doppia sfida di Nations League contro la Germania. Dietro Donnarumma e Vicario è corsa aperta per il ruolo di terzo e quarto portiere. In lizza Meret, Carnesecchi e, appunto, i due estremi difensori che stasera si sfideranno all’Unipol Domus sotto gli occhi di un emissario azzurro".