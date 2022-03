Tuttosport - Fiducia per Anguissa in vista del Milan: il punto sugli infortunati

"Sul fronte della formazione anti-Milan, rispetto al match con la Lazio, ci sarà il ritorno dal primo minuto di Lobotka al fianco di Fabian Ruiz".

Verso il Milan con la speranza di riavere Frank Anguissa. L'edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto sulle condizioni degli infortunati Malcuit, Tuanzebe, Lozano e Anguissa: "A quanto pare, solo il centrocampista camerunense è più avanti per il recupero in vista della grande sfida tra le attuali squadre in testa alla graduatoria. Dopo di lui, anche Tuanzebe, che ha ormai superato la nevralgia alla schiena trattata con l’agopuntura: sabato si saprà se potrà essere convocato.

