Tuttosport - Il Napoli e il problema gol: per risolverlo Spalletti rilancerà subito Osimhen

Victor Osimhen ha incassato la prima convocazione post-intervento chirurgico al volto e, secondo Tuttosport, Luciano Spalletti sarebbe pronto a rilanciarlo nella mischia a gara in corso: "Per vincere bisognerà ritrovare il gol smarrito da tempo (soltanto 3 volte in rete nelle ultime 5 gare di campionato) e la presenza di Osimhen a Bologna, con tanto di maschera protettiva, lascia credere che Spalletti sia intenzionato a lanciarlo a gara in corso".