Tuttosport - Il Napoli ha messo in conto di perdere punti nelle prossime gare: il motivo

Senza la spina dorsale, da Koulibaly a Osimhen, passando per Anguissa. Ma anche senza alternative, visto che pure loro non se la passano benissimo. Così il Napoli sfiderà la Juventus e affronterà poi le gare successive, con un timore specifico: perdere punti. A scriverlo è Tuttosport: "Il team azzurro ha messo in conto che nelle prossime gare potrebbero perdersi altri punti, perché ormai da un mese e mezzo il Napoli sta giocando ogni partita senza 6-9 calciatori a partita".