Tuttosport - Il Napoli vuole Olivera, ma il Getafe fa muro: richiesta altissima

Il Napoli punta forte Mathias Olivera, 23 anni, esterno mancino del Getafe. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come il club iberico non sia in nessun modo intenzionato a svendere un calciatore che valuta 20 milioni di euro. Il quotidiano, infatti, riporta le parole del presidente del Getafe Angel Torres: “Non abbiamo l’esigenza di vendere Olivera. Se non viene pagata la clausola rescissoria da 20 milioni resta qui”.