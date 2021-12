Tuttosport - Insigne come Milik: ADL può mandarlo in tribuna fino a fine stagione

Tra Lorenzo Insigne e il Napoli è scoppiata la guerra di nervi. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che non esclude un clamoroso sviluppo nella vicenda: il capitano in tribuna fino a fine stagione così come accadde a Milik.

Il quotidiano scrive sull'accordo trovato con Toronto: "L'ammontare complessivo arriverebbe a 51,75 milioni di euro, più i bonus e i benefit (viaggi in aereo, automobile e abitazione a Toronto), ma potrebbe addirittura aumentare se il Toronto prendesse l'attaccante già nel mese di gennaio. Ipotesi non trascurabile, perché la tensione tra Insigne e il presidente De Laurentiis potrebbe crescere giorno dopo giorno, con sviluppi molto simili a quelli che furono applicati nel caso di Milik: Insigne mandato in tribuna da De Laurentiis, con il rischio di perdere anche il doppio confronto con il Portogallo per l'accesso della Nazionale ai Mondiali in Qatar.