Tuttosport - Insigne, sensazioni non positive: rischia di tornare a febbraio dopo la sosta

Non sono positive le sensazioni sul recupero di Lorenzo Insigne, ko in occasione della gara di domenica contro la Sampdoria. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'esito del test strumentale a cui si sottoporrà oggi racconterà in modo approfondita la situazione muscolare. La probabilità è che Insigne debba tornare in campo solo dopo la sosta e quindi dal 6 febbraio in poi quando ci sarà come prima gara il Venezia.