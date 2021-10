Tuttosport - Insigne, senza rinnovo il Napoli procederà per la multa sull'ammutinamento: i dettagli

In merito alla disputa arbitrale per le multe sull'ammutinamento del 5 novembre 2019, la strategia del club è chiarissima. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli intende portare in tribunale tutti i calciatori che andranno via a parametro zero: "Insigne, capitano degli azzurri che diedero vita ad un concitato battibecco col vice-presidente Edo DL ne post-partita col Salisburgo, potrebbe essere chiamato in causa per una cifra pari al 50% di uno stipendio mensile, e con lui anche Mertens, Ghoulam ed Ospina, che dal 30 giugno non saranno più del Napoli.