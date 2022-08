Tuttosport - Kvara ha già cancellato il ricordo di Insigne: questo il soprannome del georgiano

Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla del grande impatto di Khvicha Kvaratskhelia alla sua prima gara ufficiale in maglia Napoli:

I fan partenopei lo hanno già eletto a nuovo beniamino, cancellando il ricordo di Lorenzo Insigne e del quale ha preso il posto in squadra. Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla del grande impatto di Khvicha Kvaratskhelia alla sua prima gara ufficiale in maglia Napoli: "Anche Kvara viene utilizzato da esterno sinistro, però con la grande abilità di puntare l’avversario e lasciarlo sul posto con una finta oppure con uno sprint bruciante. Velocità di passo che si abbina alla qualità tecnica cristallina e ad una caparbietà che il Napoli ha apprezzato quando ha deciso di tesserarlo: per gli acquisti fatti quest’anno, il ds Giuntoli ha guardato molto all’aspetto caratteriale che era stato il limite della squadra negli ultimi anni.

Le sue caratteristiche fisiche lo rendono simile a Wolverine, il mutante che fa parte del gruppo di supereroi X-men ed i numeri della sua prima gara in serie A, sono la conferma dei superpoteri: 68’ in campo, un gol, un assist e due occasioni da rete. E’ la risposta migliore a chi diceva potesse avere difficoltà di inserimento nel campionato italiano".