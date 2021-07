Tuttosport: "La FIFA dà l'ok. Italia-Argentina per Maradona si farà"

"La FIFA dà l'ok. Italia-Argentina per Maradona si farà", scrive stamane Tuttosport. Prende sempre più forma la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica: è arrivato anche l'ok della FIFA per disputare la gara tra dicembre e gennaio. Sarà un match omaggio a Diego Armando Maradona, verrà giocata a Napoli, nello stadio intitolato a Maradona. Era un desiderio manifestato dall'Argentina e subito appoggiato dalla federazione italiana. E così la sfida per Maradona si giocherà.