Tuttosport - Non solo Cavani, la Salernitana sogna anche Mertens in attacco!

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens non ha ancora preso una decisione definitiva in vista della prossima stagione, né per quanto riguarda una potenziale permanenza a Napoli né in caso di addio. Nelle ultime ore molti club si sono fatti avanti per il belga e oltre alla Lazio, che come è noto ha chiamato il giocatore su espressa richiesta di Sarri, si sarebbe mossa clamorosamente anche la Salernitana che potrebbe permettergli di vivere ancora a Napoli anche in caso di addio al club di De Laurentiis. A riportarlo è Tuttosport.