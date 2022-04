Tuttosport - Osimhen è in permesso: come pattuito col club, rientrerà oggi in Italia

Non c'è nessun caso legato a Victor Osimhen, che non è ancora rientrato in Italia dopo gli impegni con la sua nazionale.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non c'è nessun caso legato a Victor Osimhen, che non è ancora rientrato in Italia dopo gli impegni con la sua nazionale. La Nigeria è stata eliminata mercoledì scorso dalle qualificazioni al Mondiale per mano del Ghana e l'ex Lille non si è ancora visto dalle parti di Castel Volturno. Secondo Tuttosport, il centravanti nigeriano ha ricevuto dal club un permesso per tornare oggi.