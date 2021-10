Tuttosport preve il sold-out al Maradona: possibili 41mila spettatori

Per la prima volta quest’anno lo stadio Diego Armando Maradona potrebbe registrare il tutto esaurito. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che prevede 41mila spettatori per la sfida al Torino: "Anche grazie al recente decreto del governo che ha aumentato il numero dei posti occupabili fino al 75 per cento di quella che è la capienza complessiva. Il settore marketing del Napoli diretto da Alessandro Formisano attende soltanto la comunicazione sulle modalità di occupazione dei posti utili, così da produrre i relativi biglietti e mettere in vendita la parte dei tagliandi non prevista fino alla sfida contro il Cagliari, in previsione della prossima sfida contro il Torino.

Fino a sabato è molto probabile che le scorte messe in vendita successivamente andranno esaurite così da far registrare il tutto esaurito con la presenza di 41mila spettatori. Nella tribuna autorità oltre al presidente De Laurentiis dovrebbe fare anche il suo esordio il neo sindaco Gaetano Manfredi .