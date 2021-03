Tuttosport - Senza la B e la Champions con Napoli la famiglia De Laurentiis può lasciare il Bari

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, non sarebbe da escludere neanche una clamorosa cessione del club pugliese da parte della famiglia De Laurentiis. In questo senso, si legge sul quotidiano sportivo, sarebbero decisivi due fattori, ovvero la mancata promozione in Serie B per il secondo anno consecutivo e il fallimento dell'obiettivo Champions League da parte dell'altro club di famiglia, il Napoli.

Se, infatti, gli uomini di Gennaro Gattuso dovessero mancare la qualificazione alla più importante kermesse continentale per club, la famiglia De Laurentiis potrebbe decidere di dedicare il proprio impegno economico agli azzurri cercando, invece, acquirenti per i Galletti