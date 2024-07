Prima pagina Tuttosport titola: "Torino, ciao Buongiorno!". Il difensore è ai dettagli col Napoli

Spazio anche pal Torino, in taglio basso, con il giornale piemontese che scrive di un accordo tra il d.t. Vagnati e il nuovo allenatore Vanoli

"Juve, toh: Todibo!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport, che racconta come dal Nizza oltre a Kephren Thuram possa arrivare anche Jean-Clair Todibo. Svanito Calafiori, torna d'attualità il gigante francese, in grado di giocare sia a destra che a sinistra: costa 25 milioni, secondo il quotidiano, ossia i soldi attesi per Huijsen.

Spazio anche pal Torino, in taglio basso, con il giornale piemontese che scrive di un accordo tra il d.t. Vagnati e il nuovo allenatore Vanoli: "Patto Laurienté. Ciao Buongiorno". Il difensore - si legge - è ai dettagli col Napoli, piazza in cui i tifosi già lo aspettano. Mentre per il mercato in entrata torna d'attualità il nome dell'esterno offensivo del Sassuolo.