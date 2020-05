Ieri secondo giro di tamponi per il Napoli: da lunedì ipotesi ritiro a Castel Volturno

Secondo giro di tamponi per il Napoli: la squadra azzurra ha effettuato ieri mattina il terzo step (da protocollo) e domani ripeterà ancora il test anti-Covid. Stavolta gli operatori sanitari della Federico II - si legge sul Corriere del Mezzogiorno - sono andati direttamente al centro tecnico di Castel Volturno. Anche i dirigenti presenti e il magazziniere (uno solo, da protocollo) sono stati sottoposti al tampone e poi si è dato il via alle sedute di allenamento individuale.

Per il futuro, il quotidiano aggiunge: "C’è un’ipotesi di ritiro da lunedì, (come da indicazione del Cts) ma per ora si naviga a vista. D’altra parte l’albergo (che è chiuso da due mesi) andrebbe sanificato, ai camerieri imposta la quarantena".