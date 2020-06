Il 17 giugno l'elezione del nuovo Consigliere di Lega: ADL è il favorito

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che il nuovo Consiglio di Lega si terrà il 17 giugno, probabilmente, a Roma. Oggi l'Assemblea ma non è prevista l'elezione del consigliere che sostituirà il dimissionario Campoccia dell'Udinese. Serve uno scrutinio segreto e dunque la presenza fisica di proprietari o rappresentanti. I candidati in pole sembrano Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Joe Barone, numero due della Fiorentina di Rocco Commisso.