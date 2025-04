Il bivio Scudetto più duro possibile: 78 giorni senza vittorie esterne e Bologna ora al top

Il posticipo ad alto rischio di lunedì sera a Bologna è il crocevia per le ambizioni di scudetto del Napoli, scrive Repubblica sottolineando che ci sarà da fare i conti con l’avversario più in forma del momento con addirittura 6 vittorie di fila. Non solo: l’ultimo successo del gruppo di Antonio Conte lontano dal Maradona risale a 78 giorni fa a Bergamo, rientrando a Capodichino con 5 mila persone ad attendere in piena notte.

Poi però la striscia positiva si è interrotta di colpo e i quattro viaggi più recenti degli azzurri sono stati quasi infruttuosi: ko a Como e pareggi sui campi di Roma, Lazio e Venezia. Non è un ritmo da scudetto e - si legge - non è un caso che in coincidenza della sua frenata fuori casa la squadra abbia subito il sorpasso in vetta dell’Inter,. Ma niente è perduto e il Napoli ha ancora possibilità ma dovrà riassaporare lunedì sera a Bologna il gusto speciale del successo in trasferta.