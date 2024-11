Il dentista di traverso: imbattibilità interna persa e primo ko di Conte contro Gasp:

Pep Guardiola disse che giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista. E al Napoli questo dentista è andato di traverso. Questa l'analisi del Corriere dello Sport: "Un modo per dirla strappando un sorriso sarebbe giocando sulla storia del dentista, ma è tutto molto serio: il Napoli ha perso l'imbattibilità in casa e interrotto una serie positiva lunga 9 partite e 5 vittorie consecutive contro una grande Atalanta, pur mantenendo il primo posto.

La Dea è stata bella e impossibile anche a casa del Dios, un Maradona inviolato da quando c'è Conte, sconfitto per la prima volta in carriera da Gasperini all'ottava sfida".