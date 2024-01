Il gesto di Kvaratskhelia a fine partita non è passato inosservato

Il Napoli perde la finale di Supercoppa ma c'è un gesto che non passa inosservato

Il Napoli perde la finale di Supercoppa ma c'è un gesto che non passa inosservato: è quello di Kvaratskhelia che veste i panni da leader e, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a fine partita "incrociava i compagni di squadra e dava a ciascuno una pacca sul petto. Che era come una carezza sull'orgoglio e sulla delusione del Napoli nella notte di Riyad".