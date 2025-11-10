Il Mattino: "Dimissioni Conte non sono ipotesi concreta. ADL ha già preso posizione"

vedi letture

Conte, niente dimissioni: De Laurentiis lo conferma e rilancia la fiducia. Così scrive l’edizione odierna de Il Mattino, che racconta il clima teso del post-partita di Bologna. Una sconfitta pesante, figlia di una prestazione da incubo, ha lasciato strascichi nello spogliatoio azzurro e alimentato voci sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore è apparso deluso e furioso con lo sfogo in conferenza stampa.

Secondo il quotidiano, tuttavia, le dimissioni di Conte non sono un’ipotesi concreta. Restano sullo sfondo, lontane, ma tutto dipende da un aspetto cruciale: il rapporto con la squadra. Se l’allenatore percepirà una risposta forte dal gruppo, ogni scenario critico svanirà; in caso contrario, ogni possibilità resterebbe aperta.

De Laurentiis, intanto, ha ribadito piena fiducia nel tecnico: nonostante le ultime cadute, il presidente è convinto che solo Conte possa evitare un tracollo. Lo ha confermato più volte, consapevole che il lavoro dell’allenatore è l’unica via per ritrovare identità e mentalità. Conte, dal canto suo, non tollera dubbi sul suo metodo e sui suoi allenamenti.