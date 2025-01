Il miracolo di Conte: gli stessi punti dello scorso anno con 16 gare da giocare

vedi letture

Bilancio parziale: in ventidue giornate, Antonio Conte ha messo insieme tutti i punti collezionati nell’intero campionato scorso.

Il Napoli ha battuto la Juventus collezionando la settima vittoria consecutiva, la diciassettesima in campionato, con tre sconfitte e due pareggi a coté. Totale: 53 punti. Questo il riassunto del Corriere dello Sport che parla del grande momento della squadra azzurra: Bilancio parziale: in ventidue giornate, Antonio Conte ha messo insieme tutti i punti collezionati nell’intero campionato scorso.

Squadra trasformata, rinata, feroce. Capace di vincere straripando, attraverso la pazienza o in rimonta (quattro volte, le ultime due in serie con Dea e Juve). Il Napoli di Conte ha una personalità straordinaria e un’anima infinita: pressa, attacca, difende e lotta dal primo all’ultimo istante. Non si ferma mai. È diventato concreto, ha imparato a chiudere le partite senza mai dare l’impressione di scricchiolare.