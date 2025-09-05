Il Napoli aspetta Lang: poco spazio, ma i soli 17' sono giustificati da un aspetto
Tra i primi acquisti di quest'estate, in casa Napoli, c'è Noa Lang. Arrivato dal PSV Eindhoven per 25 milioni di euro dopo una grandissima stagione in Eredivisie, il nazionale olandese non ha ancora lasciato il segno in azzurro. Dietro al poco spazio avuto fin qui c'è una motivazione.
A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Giocatore tra i più attesi alla vigilia ma non ancora sbocciato dopo due ritiri faticosi e appena 17 minuti in due partite. E arrivato forte di un patrimonio da 14 gol stagionali con il Psv e con il fregio di miglior dribblatore e crossatore d'Olanda. II Napoli lo aspetta"
