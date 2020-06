Il Napoli non si ferma, Tuttosport: "ADL ha chiesto di vincerle tutte da qui alla fine"

Il Napoli vince, tiene botta e continua una striscia positiva che ha visto prima il successo in Coppa Italia e ieri nuovi tre punti in campionato. Una ripresa cominciata nel migliore dei modi, con gli azzurri che non hanno ancora accantonato il sogno Champions. La scalata alle posizioni di vertice - come scrive questa mattina Tuttosport - è una richiesta chiara da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, con quest'ultimo che ha espressamente chiesto alla squadra di vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato.