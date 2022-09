Il piano di Van Bronckhorst per ingabbiare Kvaratskhelia: ha funzionato solo per un'ora

Giovanni Van Bronckhorst ha provato ad ingabbiare il talentuoso esterno del Napoli con una sorta di 3-5-2, ma la sua strategia ha funzionato poco

Un piano ad hoc, per limitare il Napoli e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia. Giovanni Van Bronckhorst ha provato ad ingabbiare il talentuoso esterno del Napoli con una sorta di 3-5-2, ma la sua strategia ha funzionato poco e comunque solo per un'ora. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Van Bronckhorst ha potuto approfittare dello stop del campionato scozzese lavorando sui suoi ragazzi sotto il profilo mentale per rialzare la testa dopo il doppio 4-0 consecutivo subito contro Ajax e Celtic. Il Rangers ha potuto preparare nei dettagli la partita contro il Napoli anche sotto l’aspetto tattico. Lo dimostra un accorgimento adottato per tenere a bada Kvaratskhelia: Lundstram s’abbassava come un difensore aggiunto sulla fascia destra per limitare eventuali ripartenze improvvise. La resistenza è durata un’ora, poi è venuta fuori la qualità del Napoli che ha avuto la forza d’attendere il momento giusto e va via da Glasgow con sei punti e il primato nel girone".