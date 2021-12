"Il pupillo di Luciano non delude": Elmas conquista i quotidiani

Il macedone è assoluto protagonista del momento del Napoli. "Il pupillo di Luciano non delude", scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del man of the match della gara. Repubblica gli dà 7, spiegano che è "prezioso in entrambe le fasi". Tuttomercatoweb altrettanto gli assegna un 7: "da scommessa a certezza grazie a Spalletti e, soprattutto, alle sue qualità". Che lo portano a siglare il primo gol di testa in A, sesto in questa stagione in 24 partite giocate, lo scorso anno ne fece tre in 44 totali.

