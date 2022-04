Il suo Napoli diverso e spietato: le pagelle stellari di Spalletti

"Serviva il palleggio veloce per eludere l'uno contro uno perenne della Dea, l'aveva detto e il campo gli dà ragione".

Nonostante l'assenza di Osimhen, gli azzurri sono stati capaci di portare a casa una vittoria importantissima. Luciano Spalletti, per La Gazzetta dello Sport, merita 7 in pagella: "Napoli diverso e spietato. Niente possesso, pochi ricami, difesa agguerrita, sfruttamento scientifico degli errori altrui". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Riempie la giornata di una partita alternativa, forse perché costretto, ma la disegna con meno palleggio, sventagliate e ripartenze".

Voto 7 anche su Tuttosport: "Il suo Napoli è più che vivo e lotterà fino alla fine per lo scudetto. Il risultato può trarre in inganno, ma la sua squadra è stata brava a mostrarsi solida dietro e concreta in attacco". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Senza Rrahmani, Di Lorenzo e soprattutto Osimhen il Napoli, ai punti, merita questo successo. Conferma il 4-3-3 e la mossa risulta vincente, com'era accaduto a Verona (squadra con le stesse caratteristiche dell'Atalanta). Serviva il palleggio veloce per eludere l'uno contro uno perenne della Dea, l'aveva detto e il campo gli dà ragione".

