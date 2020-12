Inchiesta Maradona, non era stato Luque ad operare Diego alla testa

Non è stato il dottor Leopoldo Luque a operare Maradona il 3 novembre. Arrivano nuovi dettagli sulle indagini avviate dopo la morte di Diego Armando Maradona che ha scosso l'Argentina e tutto il mondo del calcio e non. A riferire degli ultimi sviluppi è l'edizione odierna di Repubblica.

"Era in sala operatoria, faceva parte dell’equipe chirurgica, disse al campione di essere stato lui a rimuovere materialmente l’ematoma subdurale dal suo cervello, ma non era vero. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, 'Luque stravede per Maradona e voleva passare alla storia come l’uomo che gli salvato la vita'.

Anche sul quotidiano arrivano accuse sulla gestione della salute del Pibe: "Nessuno si è davvero occupato della sua salute. Non era monitorato, si trovava in una struttura abitativa del tutto inadatta e incompatibile con il suo stato e non riceveva alcun trattamento per le patologie cardiache di cui soffriva".