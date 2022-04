Inchiesta plusvalenze, La Stampa: "Juve, le ipotesi d'accusa. Cosa rischiano i club?"

Ieri sono stati deferiti 11 club di cui 5 sono di Serie A (Juventus, Empoli, Genoa, Napoli e Sampdoria). Cosa rischiano queste società?

Sulle pagine de La Stampa si analizza il caos plusvalenze. Ieri sono stati deferiti 11 club di cui 5 sono di Serie A (Juventus, Empoli, Genoa, Napoli e Sampdoria). Cosa rischiano queste società? Va specificato come l'unico rischio è l'ammenda con diffida, mentre Pisa e Parma (in B) rischiano penalizzazioni o esclusioni perché senza le plusvalenze fittizie non si sarebbero potute iscrivere.

Caso Juventus

Le ipotesi d'accusa fin qui contestate ai vertici juventini dell'epoca sono due: aver contabilizzato a bilancio i risparmi derivanti dal differimento di quattro mensilità di stipendio dei calciatori durante la prima ondata del Covid, senza però caricare alla voce debiti i 67 milioni che avrebbero dovuto essere restituiti in un secondo momento. L'altra ipotesi si articola sulle presunte plusvalenze fittizie per 282 milioni di euro che sarebbero state utilizzate per "migliorare" i bilanci in tre annualità differenti; calciatori ipervalutati, questa l'ipotesi, utilizzati in scambi di mercato alla pari con altre società tra cui quello avvenuto tra Juve e Barcellona che ha portato Pjanic da Torino in Spagna e il centrocampista Arthur in Italia.