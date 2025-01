Infortunio Kvaratskhelia, Politano e Olivera: novità in vista di Napoli-Verona

Oggi la ripresa degli allenamenti per il Napoli con tre giocatori da valutare: Olivera, Kvaratskhelia e Politano. Come si legge su Repubblica oggi in edicola, Kvara si è fermato per un affaticamento muscolare: se non ci saranno particolari intoppi, metterà nel mirino il match di domenica (20.45) al Maradona contro il Verona.

Oltre a Kvaratskhelia, proverà ad avanzare la sua candidatura pure Matteo Politano, fermato da una piccola elongazione al polpaccio. L’attaccante dovrebbe rientrare in gruppo tra domani oppure giovedì in modo da essere a disposizione di Antonio Conte già per la sfida contro l’Hellas. Sempre per domenica Conte spera di recuperare anche Olivera.