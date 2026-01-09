Inter-Napoli, già svelato l'arbitro di domenica

In attesa dell'ufficialità, che arriverà in giornata, il 'Corriere dello Sport' in edicola già anticipa l'arbitro di Inter-Napoli, in campo domenica sera alle 20.45. A dirigere il match di San Siro sarà Daniele Doveri di Roma 1.

"Oggi designazioni, sulla base delle scelte fatte delle giornate precedenti, lo capirebbe anche un bambino della materna che Inter-Napoli sarà di Doveri, uno dei pochi (al momento è quinto nella graduatoria della CAN) ad essere affidabile e “spendibile” con entrambe le squadre. Per Doveri dovrebbe essere (sarà) la sua 10ª stagionale, anche se arriva dalla non positiva Torino-Cagliari (mancato rigore e possibile espulsione per Paleari)".