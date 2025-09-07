Infortunio Rrahmani, si va verso il rientro immediato a Napoli: il centrale ha una priorità

Napoli (e Kosovo) con il fiato sospeso per Amir Rrahmani. Il capitano della selezione kosovara e colonna della difesa partenopea viene da una serata decisamente da dimenticare: contro la Svizzera la sua Nazionale a perso con un secco 4-0 e lui, nel corso della ripresa, ha dovuto abbandonare il campo per un dolore alla parte posteriore della coscia destra. Le sensazioni all'inizio non erano così negative, visto che è uscito dal campo con le proprie gambe. Si è poi presentato in zona mista, analizzando con lucidità la disfatta e annunciando la necessità di esami per valutare l’entità del problema alla coscia destra. Ieri è rientrato in patria si è sottoposto ai primi test: servono almeno 48 ore dall’infortunio per una diagnosi affidabile, ma si può intuire come la sua presenza nella partita di domani contro la Svezia sia davvero difficile.

Inoltre, stando a quello che hanno riportato sia i media kosovari che il Corriere dello Sport, Amir sarebbe orientato a tornare a Napoli quanto prima: la sua priorità quella di rimettersi a disposizione di Conte, evitare ricadute e non forzare in una fase delicata della stagione. Staff medico azzurro in contatto con i colleghi kosovari già da venerdì: se il giocatore non fosse disponibile per il match contro la Svezia, allora il suo rientro in Italia sarebbe la cosa più logica 8con dietro l'angolo la sfida contro la Fiorentina alla ripresa del campionato).