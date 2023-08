Ingaggio a scalare per Lindstrom: le cifre del ricco quinquennale

Così Il Corriere dello Sport spiega la scelta del Napoli di puntare su Jesper Lindstrom.

Una squadra campione d’Italia, che vuole difendere il proprio scudetto e gradirebbe pure lasciare il segno in Champions League, aveva bisogno di altro, di fosforo in quantità industriale. Così Il Corriere dello Sport spiega la scelta del Napoli di puntare su Jesper Lindstrom.

"Lindstrøm ne aggiunge eccome e la spesa è stata rilevante: all’Eintracht, per convincerlo, cinque milioni per il prestito e venti per il riscatto obbligatorio; al calciatore, che sapeva del corteggiamento del Lipsia, un quinquennale da due milioni a scalare e questa dimensione nuova, il calcio italiano, che gli spalanca di nuovo le porte della Champions".