De Bruyne e quelle critiche smentite immediatamente dal campo

vedi letture

L’assenza di De Bruyne sta pesando in generale sul gioco e soprattutto in attacco: e pensare che dopo la prima caduta in campionato a San Siro contro il Milan, quella della reazione alla sostituzione, erano fioccati commenti legati alla sua influenza negativa. Questa l'osservazione che arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul belga.

"Come se De Bruyne fosse la zavorra del Napoli, il grande equivoco tattico, l’impedimento che ha orientato il passaggio alla formula con i quattro centrocampisti, nati Fab Four, e soprattutto il freno al rendimento di McTominay. Tutte valutazioni che in pratica non hanno prodotto riscontri, considerando quanto è accaduto da quando si è infortunato. Magari una casualità, giova ripeterlo, o magari no. Si vedrà. Per il momento, De Bruyne è in Belgio, ad Anversa, a inseguire il ritorno in campo: nel 2026, c’è tempo".