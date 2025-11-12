Retroscena Lukaku, Il Mattino: “Ha avuto un ruolo nella permanenza di Conte e Anguissa”

Interessante retroscena proposto dall’edizione odierna de Il Mattino che riguarda Romelu Lukaku: “Durante la festa scudetto del 2025, mentre gli azzurri andavano a zonzo per il prato del Maradona, lui diceva ad Anguissa di riporre ogni pensiero malsano di abbandonare la nave. E così fu anche con Antonio Conte, di fatto “confermato” alla guida del Napoli proprio da Lukaku durante la parata sul pullman sul Lungomare.

Big Rom è il fratello maggiore che ogni calciatore desidererebbe avere a disposizione. Dispensa consigli e sorrisi con la stessa naturalezza ed è per questo che Conte non vede l’ora di riaverlo a totale disposizione. Il fatto che sia tornato a Napoli e che abbia ripreso a frequentare Castel Volturno potrebbe essere un elemento positivo”.