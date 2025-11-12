Conte rivede la squadra, ma vero confronto è rimandato: si attenderà ritorno dei big

Conte rivede la squadra, ma vero confronto è rimandato: si attenderà ritorno dei big
Oggi alle 14:00
di Arturo Minervini

Dopo la tempesta, la ripresa della preparazione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il centro sportivo riaprirà le porte oggi, primo giorno di lavoro dopo i due di pausa concessi da Conte in coda alla nerissima giornata di Bologna. Sconfitta e tensioni, processo interno aperto da un duro e articolato discorso dell’allenatore ma allo stesso tempo destinato a rimanere in sospeso.

Diciamo così: per forza di cose, considerando che il gruppo si ritroverà senza undici nazionali e tante colonne, è inevitabile che un confronto vero e proprio tra Conte e la squadra andrà in scena al rientro di tutti gli alfieri impegnati nelle competizioni internazionali" si legge sul quotidiano.