Insigne fa i confronti: due big stanno rinnovando e a lui nessuna proposta

Senza proposta di rinnovo, è inevitabile che Insigne faccia il confronto con quanto accade altrove, per esempio al Torino con Belotti e alla Juventus con Dybala, che stanno discutendo delle proposte per il rinnovo dei contratti in scadenza fra dieci mesi. Pisacane si guarda intorno, per Insigne non ci sono offerte congrue dal mercato, soltanto dei colloqui informali con club italiani e spagnoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.