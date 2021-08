Insigne salta l'amichevole a Cracovia: possono esserci 2 nuovi convocati

Meret, Di Lorenzo e Insigne arriveranno oggi a Castel Volturno. Il tempo di fare qualche allenamento e poi oggi si riparte, destinazione Cracovia, dove il Napoli affronterà il Wisla Cracovia. Non ci saranno i tre azzurri che oggi faranno test medici, atletici e poi lavoreranno per raggiungere il livello di condizione dei compagni di squadra. Dovrebbero far parte dei convocati, invece, Fabian Ruiz ed Ospina che ieri ha già lavorato in gruppo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.