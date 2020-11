Insigne verso il Rijeka, CdM: "In casa Napoli nessuno vuole rischiare, oggi allenamento decisivo"

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, pone l'attenzione su Lorenzo Insigne ed il recupero del capitano in vista del prossimo impegno di Europa League contro il Rijeka. Si va verso la convocazione, da capire poi in che modo il capitano azzurro verrà effettivamente impiegato: "Nessuno, però, vuole rischiare in casa Napoli, né lo staff medico né quello tecnico. Oggi ci sarà l’allenamento decisivo per capire se il capitano azzurro può essere schierato dal primo minuto o bisogna mandarlo in campo a gara in corso".