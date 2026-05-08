CdM: "C'è una suggestione di mercato che non dispiacerebbe ai tifosi del Napoli"

vedi letture

Il Napoli prima vuole chiudere il discorso qualificazione europea e soltanto successivamente affronterà il tema del futuro della panchina.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli prima vuole chiudere il discorso qualificazione europea e soltanto successivamente affronterà il tema del futuro della panchina. In caso di mancata sintonia sul progetto tecnico ed economico della prossima stagione, caratterizzato da una possibile riduzione dei costi e da un mercato meno oneroso, le strade tra Conte e il club potrebbero separarsi.

Sul possibile successore torna così a circolare con forza il nome di Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio di Lotito. Il quotidiano parla di “ritorno romantico” nell’anno del centenario del Napoli, una suggestione che, in caso di addio di Conte, sarebbe accolta con favore da una parte importante della tifoseria azzurra. "Sarri è una suggestione che non dispiacerebbe ai tifosi azzurri" conclude il quotidiano.