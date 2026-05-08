Gerarchie già definite per il prossimo anno: la scelta nel ruolo di portiere

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, Vanja Milinkovic-Savic si è ormai preso il Napoli.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Vanja Milinkovic-Savic si è ormai preso il Napoli. Il portiere azzurro, protagonista anche nell’ultima sfida contro il Como con interventi decisivi, ha dato ulteriori conferme in una stagione che lo ha visto spesso determinante nei momenti chiave. Il quotidiano evidenzia come le gerarchie tra i pali siano ormai chiarissime e come il dualismo con Alex Meret, soprattutto negli ultimi mesi, si sia progressivamente affievolito.

Milinkovic-Savic rappresenta oggi una certezza per Conte, non solo per il presente ma anche in ottica futura. “Capace di prendersi il ruolo anche in prospettiva futura”, scrive Il Mattino, sottolineando come il serbo sia diventato uno dei punti fermi della squadra che punta ormai a conquistare ancora una volta la qualificazione in Champions League.