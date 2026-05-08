Di Lorenzo e Vergara puntano il Bologna: le ultime sui recuperi

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Arrivano indicazioni positive in casa Napoli in vista della sfida contro il Bologna

Arrivano indicazioni positive in casa Napoli in vista della sfida contro il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si avvicina infatti il ritorno in campo di Giovanni Di Lorenzo, rimasto in campo per tutta la durata dell’allenamento congiunto disputato ieri contro la Scafatese .

Il test, terminato 2-2 è servito soprattutto per permettere a diversi giocatori di ritrovare ritmo partita e minuti nelle gambe in vista del match di lunedì sera contro il Bologna. Come sottolinea il Corriere dello Sport, “si avvicina il ritorno in campo di Giovanni Di Lorenzo”, un recupero importante per Antonio Conte. Il capitano azzurro ha dato segnali incoraggianti dal punto di vista fisico, disputando l’intera seduta senza particolari problemi.

Buone notizie anche per Antonio Vergara, rientrato nella ripresa del test dopo il lungo stop causato da una lesione distrattiva della fascia plantare del piede destro rimediata a inizio marzo. Secondo il quotidiano, “si va verso la sua convocazione per il Bologna”, segnale di un recupero ormai quasi completato.