Italia, decidono le ASL: Mancini con soli 18 convocati

Il Corriere della Sera si concentra sulle decisioni delle Asl: "Italia con soli 18 convocati". Castrovilli e Biraghi non sono disponibili, infatti, trovandosi in bolla. E' uno dei paradossi dell'epoca Covid: due calciatori in bolla possono fare qualche centinaio di chilometri, non qualche centinaio di metri. E capita anche che due club della stessa città debbano attenersi a regole diverse, in base alla Asl dalla quale dipendono. Così i giocatori della Roma son bloccati perché Dzeko è positivo, mentre quelli della Lazio possono partire nonostante Immobile, Leiva e Strakosha siano positivi. La Nazionale lascia a casa tutti coloro che sono in isolamento fiduciario, anche se appartengono a club non bloccati dalle Asl, quindi pure Acerbi, Barella e D'Ambrosio. Ieri a Coverciano c'erano solo 18 dei 41 convocati. Martedì se ne aggiungeranno altri 11.