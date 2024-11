Italia, il listone di Spalletti verso il Mondiale: in 16 già certi del posto

vedi letture

"Operazione Mondiale: il listone di Spalletti per trovare l’America" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva odierna. Il 13 dicembre l’Italia sarà testa di serie al sorteggio. Al Mondiale che si giocherà negli Usa, in Canada e in Messico con 48 squadre al via mancano ancora un anno e 7 mesi ma Spalletti ha già iniziato a plasmare la sua squadra con un 3-5-1-1 molto elastico.

Lo zoccolo duro è già stato individuato, scrive il quotidiano. "Ne fanno parte in 16: i portieri Donnarumma e Vicario, i difensori Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Buongiorno, gli esterni Dimarco, Cambiaso e Udogie, il regista Ricci, i cardini del centrocampo Barella e Tonali, l’incursore goleador Frattesi, i centravanti Retegui e Kean, il rifinitore-seconda punta Raspadori".